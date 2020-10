Emiten alerta verde para el norte de QRoo ante tormenta ‘Zeta’

EXCELSIOR

Ante el desarrollo y avance de la tormenta tropical Zeta, el gobierno de Quintana Roo emitió alerta Verde (peligro bajo) para Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad Puerto Morelos y Tulum, municipios de la zona norte de la entidad.

Por su ubicación, se determinó también emitir alerta azul para los municipios José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Información del Centro Nacional de Huracanes, de Miami, indica que a las 8:00 horas el centro de la Tormenta Tropical Zeta fue ubicada por un avión de reconocimiento de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), cerca de la latitud 17.8 Norte, longitud 83.8 Oeste.

Zeta permanece casi estacionaria, pero se espera un movimiento lento hacia el noroeste más tarde hoy. Se pronostica un giro hacia el oeste noroeste y un aumento en la velocidad de traslación el lunes, seguido por un movimiento más rápido hacia el noroeste el martes.

En la trayectoria pronosticada, el centro de Zeta pasara al sur del oeste de Cuba temprano el lunes y se moverá cerca o sobre el norte de la Península de Yucatán o el Canal del Yucatán el lunes por la tarde y sobre el sur del Golfo de México el martes, para alcanzar el centro del Golfo de México el martes por la tarde.

Datos del avión indican que los vientos máximos sostenidos se mantienen sobre los 65 km/hr, con rachas más fuertes. Se espera un fortalecimiento gradual durante las próximas 48 a 72 horas, por lo que Zeta se convertiría en huracán tarde el lunes o temprano el martes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario