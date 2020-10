Denuncia FPR nulo avance de investigaciones en caso de Tomás Martinez Pinacho

-A dos meses del crimen varias organizaciones se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Hace dos meses fue asesinado Tomás Martínez Pinacho, quien fue activista del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la zona de Miahuatlán, por ello esta organización se manifestó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para exigir a Rubén Vasconcelos Méndez que se presente un avance de las investigaciones sobre el caso.

El FPR y otras organizaciones, señalaron de omiso y falta de capacidad al Fiscal General, pues durante estos dos meses no se han dado avance en la investigación de este crimen, y no se sabe nada de los autores materiales e intelectuales, por ello manifestaron que seguirán exigiendo justicia para Tomás Martínez Pinacho.

Por su parte Macario Otalo Padilla, dirigente estatal del FPR, afirmó que el gobierno de López Obrador está aliado con la familia Murat, además de que se escuda con los megaproyectos, para ocultar la persecución y asesinato de líderes sociales, para debilitar el movimiento que se opone a estos megaproyectos.

En la manifestación estuvo presente el comité de víctimas “21 de junio”, que proviene de San Mateo del Mar, una de ellas dijo que a cuatro meses de la masacre en Huazantlán del Río, las autoridades no han dado a conocer el avance en las investigaciones, incluso dijeron que los asesinos siguen en las calles y eso es una muestra de la complicidad de las autoridades.

