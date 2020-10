Trabajadores del Museo de las Culturas de Oaxaca, denuncian falta de insumos para enfrentar pandemia

-En los últimos 15 días, tres personas que laboran han dado positivo

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Fuentes al interior del Museo de las Culturas de Oaxaca, señalan que desde el inicio de la pandemia sars cov 2, y hasta el momento, en las instalaciones nunca se ha dotado de insumos suficientes para cumplir con los protocolos de salud básicos, ni se ha desarrollado un esquema protocolario para evitar la dispersión del mencionado virus.

Aseguran que el personal que labora en los diferentes servicios que alberga el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, se presenta a laborar en las mismas condiciones de cuando no existía la presente pandemia.

Derivado de esta falta de atención en la ejecución de los protocolos de salud, los cuales no han sido desarrollados ni mucho menos puestos en practica por parte las autoridades del INAH en Oaxaca, especialmente del director del museo antropólogo Jose Luis Noria; dieron a conocer que en los últimos 15 días tres personas han dado positivo al sars cov 2 (de lo que se ha logrado saber hasta el momento), por lo que dicho centro cultural se esta convirtiendo en un foco de contagio de alto riesgo, para los que ingresan ya sea a laborar o a otra gestión particular.

Para comprobar la falta de protocolos de salud basta con observar cuando ingrese alguna persona, inmediatamente se apreciara que no se le toma temperatura ni se le sanitiza como primer paso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario