Por tu salud y la de los demás usa cubrebocas, sana distancia y lavado de manos: SSO

-Autoridades Sanitarias del estado reconocen a las y los médicos en su día, quienes se encuentran en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19

-Se reportaron 185 casos nuevos de COVID-19, sumando 20 mil 439 acumulados en la entidad, hay 761 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de octubre de 2020.- El subdirector de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este viernes 23 de octubre se han registrado, 185 casos nuevos de COVID-19, sumando 20 mil 439 acumulados en toda la entidad.

Añadió que se han notificado 32 mil 578 casos, de los cuales ocho mil 825 han sido negativos, hay tres mil 314 sospechosos, 18 mil 024 se han recuperado, y lamentablemente nueve decesos; que suman mil 604.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 13 mil 627 casos confirmados y 797 defunciones, Istmo mil 994 y 294 decesos, Tuxtepec mil 821 y 246 muertes, Mixteca mil 446 y 124 fallecimientos, Costa mil 024 y 90 defunciones, y en la Sierra 527 y 53.

Dijo que los 185 casos nuevos se distribuyen en 47 municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan: el de Oaxaca de Juárez con 50, Santa Cruz Xoxocotlán 17, Huajuapan de León 16, Tlacolula de Matamoros ocho, Santa Lucía del Camino siete, San Antonio de la Cal seis, San Jacinto Amilpas, Tlaxiaco, y Asunción Nochixtlán cinco cada uno; el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Señaló que hay 761 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 592, Mixteca 67, Costa 45, Istmo 29, Sierra 23 y Tuxtepec cinco.

Añadió que de las mil 604 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 728, 377 y 228 respectivamente. Por sexo han sido mil 064 hombres y 540 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Matus Santiago, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, los SSO presentan 29.2%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 78.6%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, Sedena 25%, ISSSTE 24.6%, IMSS régimen ordinario 39.1%, IMSS Bienestar 28.2%, Pemex 41.7%, Semar 17.6%, privados 25%, haciendo un total de 32.5% global, de los cuales el 40.8 % sin ventilador y 18 % con ventilador.

El funcionario a nombre de los SSO envío una felicitación al personal médico que realiza la noble labor de salvaguardar la vida de la población oaxaqueña, además de la admiración y reconocimiento a aquellos que están en la primera línea atendiendo esta pandemia por COVID-19, “asimismo, pido honrar a aquellos que han perdido la vida ante esta enfermedad que afecta al mundo; muchas gracias y felicidades a todos los médicos en su día”, finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario