Pese a exhorto de diputados, Murat no contempla cambios en su gabinete

-Dijo que la ley es clara con los tiempos, situación que se la dado a conocer a cada uno de sus colaboradores

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat dijo a los funcionarios que tienen aspiraciones políticas que tomen decisiones, dando a entender que no realizará cambios en su gabinete, a pesar de que el Congreso de Oaxaca lo exhortó a destituir a los titulares de la SEDAPA y de Protección Civil.

El mandatario oaxaqueño expresó que la ley es clara al señalar los tiempos en que los funcionarios que deseen ser candidatos aun cargo de elección popular, para que renuncien a sus cargos, situación que dijo, le ha manifestado a los integrantes de su gabinete legal y ampliado.

Agregó que en tema electoral es un espectador más y que por el momento tanto él como su equipo de colaboradores, están enfocados en resolver los problemas de la entidad, en la que es prioridad la pandemia por Covid.

Y es que el miércoles pasado durante la sesión de la Diputación Permanente, la Diputada Hilda Pérez Luis y el Presidente de la JUCOPO Horacio Sosa Villavicencio, pidieron al titular del ejecutivo que se destituyeran a estos funcionarios del gobierno, pues asistieron a un evento político en dónde afirmaron que utilizaron su investidura.

Esta declaración la hizo al término del evento que se realizó con motivo del día del médico, en dónde junto a autoridades federales y estatales, se reconoció la labor del personal de los servicios de salud, que siguen dando la pelea contra el Covid, asimismo se honró la memoria de quienes lamentablemente han perdido la vida durante la pandemia, el evento se realizó en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario