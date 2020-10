Gana Mario Delgado presidencia de Morena

-Obtuvo una estimación de 58.6 puntos, mientras que Porfirio Muñoz Ledo alcanzó 41.4

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Federal Mario Delgado ganó la encuesta para elegir al nuevo presidente del Comité Nacional de MORENA, alcanzando una estimación de 58.6 puntos, mientras que Porfirio Muñoz Ledo obtuvo 41.4, este resultado fue dado a conocer en la sesión extraordinaria de la Comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE.

Una vez conocido este resultado, Mario Delgado hizo una transmisión desde sus redes sociales, en dónde agradeció la confianza de la militancia que respondió la encuesta y confió en su propuesta, la cual está basada en la unidad y fraternidad al interior del partido, también reconoció el trabajo del INE en este proceso de renovación de la dirigencia del partido.

Agregó que Morena tiene un reto muy grande en el 2021, señaló que no se le debe dar la oportunidad a la derecha de que Morena esté dividido o inmerso en conflictos internos, para que no se repita lo sucedido en las elecciones del pasado fin de semana en Coahuila e Hidalgo, en dónde el PRI ganó la mayoría de los espacios.

Dijo que para la elección del próximo año se elegirán a las mejores personas para que sean los candidatos de Morena, pues en el proceso electoral se elegirán más de 20 mil cargos, además enfatizó en que se debe seguir trabajando en llevar las necesidades de la gente a las instituciones, así como garantizar la continuidad de la cuarta transformación.

Cabe mencionar que actualmente Mario Delgado se encuentra aislado, debido a que hace unos días dio positivo a Covid, por ello en su mensaje comentó que una vez pasado el periodo de aislamiento, llevará a cabo una gira nacional para iniciar la formación de comités de defensa de la cuarta nacional en todo el territorio nacional.

Mencionó que propondrá al Comité Ejecutivo Nacional, que se realicen encuestas para elegir a los representantes estatales de estos comités de defensa de la cuarta transformación, mismas que pretende que se lleven a cabo del 15 de noviembre al 15 de diciembre, para los comités distritales será en los meses de enero y febrero y los comités municipales se realizarían en marzo.

Otra iniciativa que impulsará es la creación de un consejo consultivo a partir del primero de enero del próximo año, para ello dijo Mario Delgado, buscará el apoyo de Porfirio Muñoz Ledo, para que se reúna a los mejores hombres y mujeres de la izquierda, incluso mencionó que en la Cámara de Diputados, cuando ambos trabajaron juntos, se lograron buenos resultados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario