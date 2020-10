Atención puntual del IEEPO para la regularización de claves E2403 y E2405

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, da seguimiento a este tema para favorecer la situación laboral de las y los trabajadores al servicio de la educación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de octubre de 2020.- Para seguir avanzando en la atención del magisterio en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que cursan su educación básica en la entidad, se han realizado mesas de trabajo entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia magisterial a fin de dar seguimiento a la regularización de las claves E2405 y E2403 del personal educativo, entre otros temas.

Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, estos acuerdos se llevan a cabo privilegiando el diálogo, con apego a lo establecido en la Ley, a los derechos laborables de las y los maestros oaxaqueños y al interés universal de la educación de niñas, niños y adolescentes de la entidad.

Es por ello que el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, mencionó que ya existe una ruta de trabajo definida para atender el resto de la regularización de las mencionadas claves en Oaxaca, que buscan favorecer la situación laboral de las y los trabajadores del sistema educativo, como lo es el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Sobre los estímulos por antigüedad al PAAE, se informa que se otorgan con fundamento en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, Manual para el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas por concepto de antigüedad que otorga la SEP, así como en el numeral 16 del oficio de fecha 14 de mayo de 1979, suscrito por el Oficial Mayor del Ramo.

Este estímulo es otorgado al personal que ostente plaza y función administrativa durante el periodo solicitado por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio y su clave de cobro se encuentre dentro del modelo 3 PAAE del clasificador de pago en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).

Para efectos de este estímulo no está permitido sumar antigüedades en el desempeño de claves de apoyo y asistencia a la educación con las acumuladas en el desempeño de claves docentes o viceversa; en tanto, para obtener el estímulo se requiere acreditar plaza y función de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Las claves E2405 y E2403 pertenecen al modelo 2 Docente Básico, por lo que, a todo el personal que haya tenido alguna de estas claves, no se le contempla este periodo para efectos de las convocatorias de referencia sobre estímulos por antigüedad.

Sin embargo, para efectos de jubilación y otras prestaciones no se trastocan ni se modifica la fecha de ingreso al Sistema Educativo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario