Afirma Muñoz Ledo: “No nos han ganado”, llama a rechazar resultado de encuesta

-Mencionó que este resultado refleja la compra de la política por el dinero

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez conocido el resultado de la encuesta para elegir al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el Diputado Federal Porfitio Muñoz Ledo dijo que no le han ganado y llamó a la militancia a reconocer los resultados, a pesar de que la diferencia es de más de 15 puntos.

En un video difundido en sus redes sociales, el legislador comentó que la única decisión aceptable para la organización de un partido político es por medio de las bases, quienes deben ser expresadas en sus órganos constitutivos, agregó que siempre estuvo en contra de que el método fuera por encuesta.

Y es que señala que estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley, además enfatizó que con este método se favorecía el triunfo del dinero y no el de los principios, asimismo hizo un llamado a la militancia para que expresen su rechazo el proceso que significa la compra de la política por el dinero.

Cabe mencionar que la tarde de este viernes el Instituto Nacional Electoral (INE), por medio de la Comisión de prerrogativas y partidos políticos en sesión extraordinaria, dio a conocer el resultado de la encuesta, en la que Mario Delgado obtuvo 58.6 puntos, mientras que Muñoz Ledo 41.4 puntos.

El Senador por Morena Martí Batres lamentó la victoria de Mario Delgado, a quien señaló como el primer presidente neoliberalista de Morena, comparando esta situación con lo que sucedió en el 2008 en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

