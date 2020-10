Va Pável Meléndez por reducción de hasta un 65% de prerrogativas a partidos políticos

-Presenta reforma constitucional

-Se generaría un ahorro anual de casi 100 millones de pesos

Oaxaca, Oaxaca.- En apego a la austeridad republicana y ante la situación económica del país, derivado de la COVID-19, el diputado Pável Meléndez Cruz presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducirle a los partidos políticos hasta en 65% de sus prerrogativas, mismos que podrían canalizarse para la atención de temas prioritarios como salud, educación y alimentación.

Se trata de una modificación al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con la finalidad de que el financiamiento público a los institutos políticos sea racionalizado y acorde a la política de austeridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, precisó Pável Meléndez, en Oaxaca la entrega de prerrogativas a los partidos políticos se calcula con base al padrón electoral actualizado al 31 de 2019 de 2 millones 904 mil 255, multiplicado por el 65% de la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $54.92, dando como resultado 159 millones 501 mil 684 pesos, monto a ejercer en este 2020.

Ejemplificó con el caso del estado de Jalisco, donde se han adoptado este tipo de políticas con una fórmula que reduce significativamente las prerrogativas, y es que aun teniendo el doble del padrón de votantes en relación con Oaxaca, tiene un índice bajo de pobreza y solamente están registrados 5 partidos políticos.

“En este sentido, en un estado como Oaxaca con altos índices de pobreza, marginación, desarrollo social, resulta completamente pertinente realizar una reforma que reduzca el financiamiento público de los partidos políticos. La finalidad de la presente reforma es cambiar la fórmula de cálculo para el financiamiento público durante años no electorales, dando como resultado un ahorro anual de 98 millones 156 mil 557.8 pesos”, expresó.

Y puntualizó: “Planteo que todas las fuerzas políticas impulsemos y consolidemos una política de austeridad republicana para que dichos recursos puedan ser destinados prioritarios como la salud, programas sociales y reactivación de la economía, principalmente en los sectores productivos quienes se han sido los principales afectados ante la emergencia sanitaria, para ello debemos solidarizarnos con el reintegro de un porcentaje de las prerrogativas que perciben los partidos políticos”.

Cabe destacar que esta iniciativa se gestó en el seno ciudadano, promovido por jóvenes oaxaqueños que buscan el progreso del estado, ante los altos índices de pobreza y marginación. Hasta el momento, Pável Meléndez ha sido el único diputado local que ha externado su respaldo y se consolida con la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional.

