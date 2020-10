Talento tuxtepecano: Nuevo Concepto

Tuxtepec, Oaxaca.- Nuevo concepto es un grupo musical que nace hace un año dentro de la ciudad de Tuxtepec, con el propósito de proyectar su gusto por la música, pero sobre todo que la sociedad conozca nuevos talentos tuxtepecanos.

Con un estilo Sierreño Campirano lanzaron su primer sencillo “Te Vengo a Confesar” hace ocho meses, autoría de Joni VB vocalista de la agrupación, tema musical que está inspirado en el amor y que hasta el momento ha tenido muy buena aceptación por parte del público que la ha disfrutado en las diferentes plataformas digitales.

Nuevo Concepto que está conformado por 3 integrantes Aldo Vargas en el requinto y segunda voz, Joni VB en la armonía y primera voz y César en el bajo, quienes están próximos a grabar un álbum de covers y su segundo sencillo que darán a conocer próximamente en su página oficial.

Como todo grupo musical tienen como meta darse a conocer en toda la República Mexicana y el extranjero dejando huella en cada rincón donde se presenten, pero sobre todo poner siempre en alto el nombre de su ciudad que es Tuxtepec.

Cabe mencionar que están en la disposición para presentarse en cualquier evento social ya sea privado o público, todo interesado los pueden contactar a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram donde los pueden encontrar como “Nuevo Concepto” o bien al teléfono 287 120 64 17.

