Sin atender caso de violencia hacia niños y niñas en CAM 24 de Tamazulapan, denuncian padres de familia

-Mencionaron que en caso de que sigan ignorando su llamado, acudirán directamente a la SEP para que tome cartas en el asunto



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Elmar Mendoza Vega, representante de padres y madres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) plantel 24 de Tamazulápam del Progreso, denunció que a once meses de que presentaron una denuncia por maltrato físico y psicológico hacia estudiantes del plantel, las autoridades educativas no han hecho nada al respecto.



Por ello hicieron un llamado a la Presidenta del DIF estatal Ivette Morán de Murat, que intervenga para resolver esta situación, pues la única petición que hacen es que sus hijos con capacidades diferentes, sean atendidos con respeto y que no se vulneren sus derechos humanos.



Los padres de familia señalan de manera directa a la directora del plantel Griselda Arroyo López de actuar de esta manera en acuerdo con el personal docente, a pesar de que en varias ocasiones han dialogado de manera directa con ella, detalló que los niños y niñas han sido golpeados, han sufrido acoso sexual.



Esta declaración la hizo frente a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ahí comentaron que en caso de que las autoridades educativas continúen sin solucionar este problema, acudirán a la Secretaría de Educación Pública para que se dé una solución a este problema.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario