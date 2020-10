Reportan los SSO 121 casos nuevos de COVID-19 y tres decesos en 24 horas

-Suman 699 casos activos y 17 mil 910 personas recuperados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 22 de octubre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que en las últimas 24 horas se presentaron 121 casos nuevos de COVID-19, que suman 20 mil 254 contagios acumulados en el estado.

Al respecto, el jefe de la Unidad Preventiva de la institución, José Ramón Pintor Sill, indicó que al corte epidemiológico de este jueves se notificaron un total de ocho mil 736 muestras negativas, tres mil 404 sospechosos, 17 mil 910 personas se han recuperado y, lamentablemente, se registraron tres decesos, para un global de mil 595.

Destacó que se identificaron 34 municipios con la presencia de nuevos contagios, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 43, Santa Cruz Xoxocotlán con 14 y San Jacinto Amilpas con seis.

Por distribución geográfica, explicó que la incidencia de contagios se concentra en mayor parte en Valles Centrales, en donde se han acumulado 13 mil 508 casos y 795 muertes; el Istmo con mil 992 y 294 decesos; Tuxtepec con mil 821 y 245 perdidas fatales; la Mixteca mil 407 y 123 fallecimientos; la Costa con mil 9 y 87 víctimas mortales, y la Sierra con 517 casos confirmados y 51 decesos.

El funcionario mencionó que del personal de Salud que ha dado positivo, 894 son médicos, mil 178 personal de enfermería y 885 de otros perfiles del sector.

Respecto al informe de mortalidad por el virus, enfatizó que el grupo de edad más afectado es de 65 y más años con 721, seguido de 50 a 59 con 376, y el de 60 a 64 con 228. Por sexo, mil 061 son hombres y 534 mujeres.

Así también, del global de pacientes que lamentablemente fallecieron, el 39.2% presentó diabetes mellitus, 37.7% hipertensión arterial, 24.9% obesidad y 6.9% insuficiencia renal.

Añadió que la ocupación hospitalaria global de este jueves es del 33.3%; los SSO presentan 26.1%, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 92.9%, de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, Sedena 29.2%, ISSSTE 21.3%, IMSS 40.4%, IMSS-Bienestar 26.8%, Pemex 33.3%, Semar 29.4% y nosocomios privados 25%.

En su oportunidad, la especialista en Mastología Adriana Pedredo Esteva, al explicar el tema “Cáncer de Mama (CaMa)”, resaltó la importancia de la detección oportuna, ya que esta neoplasia es la segunda causa de muerte en mujeres de 40 y 65 años de edad, por lo que la incidencia es de 12 mil diagnósticos al año, y lamentablemente 11 mexicanas mueren diariamente debido a este carcinoma maligno.

Aseguró que la detección salva vidas, “un buen médico, una mastografía y una mujer atenta a cambios en su cuerpo puede hacer la diferencia” dijo.

Detalló que en un 75% de los casos, son las mujeres quienes observan alguna anomalía, de esta cifra el 60% de los tumores mide en promedio más de tres centímetros. Por lo que recomendó realizar cada mes la inspección de las mamas, la cual debe ser en un lugar con iluminación, verificar el tamaño de los senos, su forma, la piel y los pezones, comprobar que no existan bolitas, secreción, dolor o piel de naranja.

Subrayó que entre los factores de riesgo se encuentran: el sexo, edad, genética, obesidad, índices altos de estrógenos, tabaquismo, entre otros.

Finalmente, invitó a las oaxaqueñas en edad reproductiva efectuarse la autoexploración en sus senos cada mes, o si son mayores de 40 años llevar a cabo un examen clínico o estudios de imagen (mastografía o ultrasonido) cada año, esto para observar alguna anormalidad y detectar a tiempo el Cáncer de Mama (CaMa).

Comentarios

