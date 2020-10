Reconoce Alejandro Murat compromiso humanista del sector salud

-En el Día del Médico, el gobernador Alejandro Murat rindió homenaje y entregó reconocimientos a este sector que se encuentra en hospitales y centros de salud atendiendo en primera línea de respuesta la pandemia por COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de octubre de 2020.- “Oaxaca se pone de pie, para aplaudir y reconocer el trabajo de quienes han salvado vidas aún a costa de la suya”, afirmó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el marco del Día del Médico que se conmemora cada 23 de octubre, y en el que hizo entrega de reconocimientos a este sector que se encuentra en hospitales y centros de salud atendiendo en primera línea de respuesta la pandemia por COVID-19.

“Hoy el Pueblo de Oaxaca rinde homenaje a las y los oaxaqueños que han estado en la primera línea de batalla, a quienes siguen dando la pelea y a quienes desafortunadamente ya no están entre nosotros”, añadió el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, durante este acto realizado en el Centro de Convenciones de Oaxaca.

En este marco, y junto al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, el Mandatario Estatal destacó el compromiso humanista que este sector ha tenido con las y los oaxaqueños y que hoy en día–dijo-se refleja en un índice de letalidad de esta pandemia 13% inferior a la media nacional. “Con ustedes, doctores y doctoras de Oaxaca, queremos seguir siendo ejemplo nacional”, dijo.

Asimismo, añadió que desde el inicio de esta contingencia sanitaria, con la guía y orientación médica, Oaxaca demostró tener la capacidad para generar y ampliar su infraestructura de salud, no solo reconvirtiendo 25 hospitales, sino también incorporando cuatro nuevos nosocomios que incrementaron en más de 300 camas disponibles y censables la capacidad para atender a la población oaxaqueña.

En este compromiso con la salud, Murat Hinojosa señaló que su gobierno ha trabajado incasablemente para dotarlos del equipo necesario que les permita ejercer su labor y señaló que seguirá haciendo las inversiones que sean necesarias para poder enfrentar esta pandemia.

“Hoy son tiempos difíciles, tiempos inéditos en la historia de la humanidad. Tuvieron que pasar más de 100 años para que enfrentáramos una nueva pandemia y aún así, ni todo el avance de la ciencia ni de la tecnología nos preparó para este momento”, dijo.

El Mandatario también señaló que mientras no exista una medicina y una vacuna que de la certeza de que hay una solución médica “tendremos que seguir trabajando en equipo con la población para que todos asumamos nuestra responsabilidad, el más importante: cuidar nuestras vidas y la de nuestras familias”.

De esta manera, Murat Hinojosa reiteró el compromiso de su Gobierno, para seguir escuchando y atendiendo las necesidades del sector salud, y tomar las decisiones científicas y médicas que requiere el estado de Oaxaca en estos momentos. En este sentido, agregó que se están atendiendo todos los problemas financieros que ha vivido el sector médico y se trabaja en una solución integral para la totalidad de los trabajadores de salud del estado.

“En este tiempo, los héroes y las heroínas se visten de blanco. Es el tiempo de los hombres y mujeres de la ciencia, es el tiempo de ustedes, por eso, a nombre del Pueblo de Oaxaca, nuestro más amplio reconocimiento, nuestro agradecimiento infinito”, expresó.

En su oportunidad, la directora general del Hospital Regional de Alta Especialidad, Alba Vásquez Palacios, agradeció al Gobierno de Oaxaca por no dejar desapercibida esta celebración que se conmemora el 23 de octubre, en honor al doctor Valentín Gómez Farias y establecida durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República en 1937, como un reconocimiento a los fieles guardianes de la vida.

Resaltó que hoy como nunca se tiene que redoblar esfuerzos, trabajar con ahínco, estudiar como nunca, para enfrentar los retos del cuerpo médico, quien lucha por salvar y preservar la vida; por lo que pidió al Gobernador caminar juntos en acompañamiento y fortalecimiento de los servicios de salud en el estado.

En este acto se entregaron reconocimientos a diferentes instituciones médicas de la entidad, del Hospital “Móvil Covid”, recibió Mario Alberto Vega Santiago; del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, Martha Silvia Martínez Luna; del Centro de Salud Urbano No. 1 “Dr. Manuel Martínez Soto Carreño”, Sarahí Keila Mesinas Cano; del Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Dr. Guillermo Zárate Mijangos”, César Augusto Zárate Morales.

También del Hospital Regional De Alta Especialidad De Oaxaca (HRAEO), recibió Germaín Oscar Velásquez López; del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, Marco Flavio Cortés Jarquin; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Roger Juárez Puc; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Néstor Gabriel Cruz Ruiz, y de la Unidad de Traslados de Pacientes COVID-19, Neftalí Verano Arteaga.

