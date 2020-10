Organización 23 de octubre, se manifiesta por décimo aniversario del asesinato de Heriberto Pazos

-Exigen justicia por el asesinato del líder social, aprovecharon también para pedir recursos para obras

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La organización 23 de octubre se movilizó en la ciudad de Oaxaca, en el marco del décimo aniversario del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, desde temprana hora un contingente se reunió en las inmediaciones de la casa oficial, en dónde realizaron un bloqueo sobre la avenida Juárez, otro grupo se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Entre las demandas de la organización destaca que se dé con los autores intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos Ortiz, pues a diez años del crimen continúan libres, así como la liberación de los presos políticos, el esclarecimiento de otros crímenes en contra de líderes sociales y que las autoridades brinden las garantías para que los dirigentes puedan seguir con su lucha en favor de las clases más desprotegidas.

El bloqueo sobre la avenida Juárez está provocando un congestionamiento vial considerable en la zona, situación que ha causado la molestia de los automovilistas que a diario circulan por esta importante arteria que comunica al centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Los manifestantes comentaron que alrededor del medio día tendrían una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, con esta última dependencia, buscarán que se les otorguen los recursos que el gobierno pactó para realizar obras sociales en los municipios en dónde la organización tiene presencia.

