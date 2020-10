MULT exige que AMLO encabece mesa por la paz en zona Triqui

-Este llamado lo hicieron en el marco del décimo aniversario del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La dirigencia del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT) y distintas organizaciones sociales, piden al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que encabece la mesa por La Paz, misma que se pretende realizar el cinco de diciembre en el auditorio Guelaguetza de la capital oaxaqueña, cuidando en todo momento las medidas de sanidad.

Mencionaron que han sido muchos años de conflicto en la zona triqui, en dónde muchas personas han perdido la vida, incluyendo a varios líderes sociales como el caso de Heriberto Pazos Ortiz, por ello piden al gobierno del estado y federal, que se concrete la realización de la mesa por la paz, para así terminar con décadas de conflicto.

Este anuncio lo hicieron en un evento que realizó el MULT en la alameda de león, en el marco del décimo aniversario del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, ahí los dirigentes mencionaron que es necesario que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca continúe con las investigaciones para dar con los autores intelectuales de este crimen.

Cabe recordar que el 23 de octubre de 2010 Heriberto Pazos fue asesinado cuando iba a bordo de su camioneta en la agencia de cinco señores en la ciudad de Oaxaca, cuando unos sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon en contra del líder social, provocando que falleciera dentro de la unidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario