Morena se perdió en lucha interna, por eso perdió en Coahuila e Hidalgo: Diputado Daniel Gutiérrez

-Hizo un llamado para que el próximo presidente de Morena haga un llamado a la unidad al interior del partido



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- En los últimos dos años MORENA se ha perdido en una contienda interna por la dirigencia nacional, situación que provocó que el pasado domingo el partido creado por el hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, perdiera las elecciones en los estados de Coahuila e Hidalgo.



El Diputado Federal Daniel Gutiérrez comentó que el partido se siguió confiando en la votación del primero de julio de 2018, incluso llegando a pesar que porque Morena ganó la Presidencia de la República podían cambiar las cosas y el resultado sería el mismo.



Agregó que ahora Morena debe regresar a sus orígenes, es decir, acercarse nuevamente a las bases, a las organizaciones, a los estudiantes, a los militantes, para así ir construyendo nuevamente un partido ganador y que no se repita en Oaxaca lo que sucedió en Coahuila e Hidalgo.



Por ello el legislador federal hizo un llamado a la unidad al interior del partido y que sea este factor que lo distinga de otros institutos políticos, pues de esta manera Morena y la población serán más fuertes, por ello mencionó que desde la dirigencia nacional se debe enviar el mensaje de unidad, el cual debe ser replicado por quienes hoy ocupan un cargo público.



Y es que este viernes se llevó a cabo una reunión de unidad en la ciudad de Oaxaca, a la que asistieron los presidentes municipales de San Antonino Castillo Velasco, San José Chiltepec, de Ciudad Ixtepec, entre otros, además de representantes de algunas organizaciones sociales.

