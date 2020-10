INE sin recibir quejas por “destapes” apresurados en Tuxtepec

-La Vocal invitó a denunciar tanto a los representantes de los partidos políticos como a la ciudadanía, en caso de que consideren que son posibles actos anticipados



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que en días pasados en una asamblea del PRI se dieran a conocer algunos posibles candidatos a participar en el próximo proceso electoral, la Vocal Ejecutiva de la 01 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), Diana Karen Acosta Ruelas aseguró que hasta el momento en el INE no se tiene quejas.



Dijo que todos los actores políticos, así como la ciudadanía tienen recursos que pueden hacer llegar a la Junta, y denunciar a quienes están cometiendo actos anticipados de campaña.



Mencionó que al recibir las quejas y denuncias, ellos les dan el seguimiento correspondiente, sin embargo hasta, a pesar de los señalamientos y criticas, el momento no han recibido ninguna queja, “pueden acercarse a nosotros”, reiteró la Vocal ejecutiva.



Sin duda, tras los destapes que se dieron en días pasados, en redes sociales criticaron mucho el actuar de los priistas, pero hasta el momento nadie ha acudido a presentar una queja o denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.

