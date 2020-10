Empresas que sigan contaminando con pet y desechables, serán sancionados: Diputado Fredie Delfín

-Señaló que las industrias que se dedican a la fabricación de este producto, tendrían que haber encontrado una alternativa para suplantar al plástico que es el contaminante del medio ambiente

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este viernes 23 de Octubre se venció el plazo para que las empresas y negocios en Oaxaca, dejen de producir y distribuir el pet, debido a la Ley que fue aprobada en el Congreso local, por lo que el Diputado Fredie Delfín Avendaño, informó que ya las empresas deben haber tenido otras opciones para sustituir los desechables, por productos que sean amigables con el medio ambiente.

Dijo que quien no acate esta ley y sigan contaminando el medio ambiente con los plásticos, serían sancionados y en su caso, hasta la cancelación de sus licencias o registros, pues comentó que las empresas deben involucrarse en la nueva etapa de la vida pública del país.

Así mismo explicó que se deben anteponer las medidas urgentes para proteger el medio ambiente, muy por arriba de las pérdidas económicas que esto pueda representar en las industrias del pet y los productos desechables por esta decisión, por lo que dijo que es necesario dejar de seguir contaminando para evitar los drásticos cambios climáticos y buscar otras opciones, para evitar las pérdidas de empleos y económicas.

Por último dijo que el Gobierno del Estado debe crear políticas públicas para proteger los derechos del trabajador y sus familias ante esta situación, que se va tornando más complicado y que es difícil echar para atrás, siendo que la preservación del medio ambiente es en este momento, una prioridad para todos.

