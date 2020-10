Develan nuevo boceto para Mural “Nuestros Héroes”, dedicado a todo el personal médico de Tuxtepec

-La presentación la dio a conocer el edil Noé Ramírez en la Casa de la Cultura Víctor Bravo Ahuja.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Al medio día de este viernes se llevó a cabo la presentación de un nuevo boceto, para elaborar un mural dedicado a todo el personal médico denominado “Nuestros Héroes” y será realizado por el pintor Fredy Cruz Sánchez, quien en próximos días estará elaborándolo en la Avenida Jesús Carranza esquina Ponciano Medina, para honrar a todo el personal del sector salud de esta ciudad.

La directora de la casa de la cultura Marie Claire Chávez Martínez, agradeció a todos aquellos que se sumaron a este significativo reconocimiento para el personal de salud, que se encuentra en la primera línea de batalla y que nos brindan todo de ellos por amor a su trabajo y su espíritu de solidaridad, que los hace convertir su trabajo en un estilo de vida.

Por su parte el Jefe de la jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, pidió a todos los ciudadanos a no bajar la guardia ya que en estas últimas semanas, en lugar de avanzar hacia un semáforo amarillo o incluso verde, el comportamiento fue irresponsable y nos hizo retroceder y que probablemente, lleguemos a estar en semáforo rojo si no atendemos las medidas sanitarias establecidas.

Finalmente, el presidente municipal de Tuxtepec agradeció a todos los representantes del sector salud que acompañaron a la presentación de este nuevo proyecto y exhortó a toda la población, a que como los médicos no bajemos la guardia y siempre nos mantengamos firmes ante esta enfermedad que actualmente anuncia un nuevo rebrote.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario