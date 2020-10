Benefician a escuelas de Loma Bonita, con obras superiores a los 3 mdp

-Fueron 2 obras, sin embargo seguirán con más acciones que beneficien a los estudiantes

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras iniciar los banderazos de obras en el municipio de Loma Bonita, este viernes arrancaron 2 acciones importantes en escuelas de este lugar, invirtiendo 3, 047 ,013. 97 pesos.

La primera obra que arrancaron fue la de la escuela secundaria “Diego Rivera”, en donde van a realizar 2 aulas, con una inversión de los 903, 089. 59 centavos, y se autorizó ésta, tras la necesidad de los alumnos en tener otras aulas, y así los estudiantes estén en mejores condiciones.

Esta acción es con inversión de Recursos del Fondo III, Ramo 33 del ejercicio de este 2020 y el Presidente Raymundo Rivera, dijo que está trabajando en conjunto con el cabildo para ayudar a miles de estudiantes y aseguro que seguirá apoyando a esta escuela.

El segundo banderazo, fue en la Primaria “Eduardo Vasconcelos” de la Colonia Oaxaqueños Ilustres en donde se realizará un techado en donde se invertirán 2, 143, 824. 38 pesos, recursos del Recursos del Fondo III, Ramo 33 del ejercicio de este 2020.

Al término de estos banderazos, el Presidente señaló que para las autoridades es muy importante este sector educativo, por lo tanto seguirán gestionando para este sector, además de que ya han realizado otras obras importantes en instituciones de este municipio.

Así mismo, mencionó que otra de las opciones que está realizando para mejorar a la educación, es la de implementar centros de computo en varios lugares, con la finalidad de apoyar a esos estudiantes de escasos recursos que no cuentan con el equipo suficiente para tomar sus clases en línea.

