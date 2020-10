API denuncia que sigue sin solución el caso de Heriberto Pazos Ortiz

–Thorval Pazos, hijo del extinto líder, dijo que son las autoridades quienes deberían dar la cara en esta fecha y no las organizaciones



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- A diez años del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, las autoridades como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Gobernador Alejandro Murat, así como legisladores, deberían dar a conocer a la población los avances de las investigaciones por este crimen, en lugar de que sean los familiares quienes den la cara por ellos, así lo manifestó Thorval Pazos, hijo del extinto líder social.



Agregó que las autoridades no les han informado ni han solucionado sobre este crimen, sobre todo porque se trata de situaciones que son del interés de la opinión pública, sobre todo porque durante todo este tiempo se han registrado más muertes de líderes sociales, quienes han buscado ayudar a las comunidades más desprotegidas y olvidadas por las autoridades.



Por su parte Uriel Díaz Caballero, Presidente del Partido Unida Popular, comentó que “se encuentran en ceros” en lo que se refiere al avance de las investigaciones, pues la FGEO, tiene detenidas a seis personas, quienes niegan haber participado en este delito, incluso algunos dijo, se encuentran en libertad.



Añadió que las instituciones cada día han ido tratando de buscar elementos que ayuden a que este tipo de incidentes se vayan olvidando, incluso mencionó que se ha calificado a las organizaciones y líderes sociales como delincuentes, a pesar de que luchan por tratar de luchar por mejores condiciones de vida para los más necesitados.



Finalmente la API se deslindó de las acciones que realizaron otras organizaciones que se movilizaron este día en la ciudad de Oaxaca, incluso mencionaron que el gobierno se ha encargado de ir dividiendo a las organizaciones para disminuir su fuerza.

