Ante el covid, “vamos a salir a flote con esta situación” dice Asociación Médica en Tuxtepec



-En el marco del Día del Médico, se reconoció la labor de los médicos que han expuesto su vida contra enfermedad.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el repunte de casos de covid-19 que se están registrando en la Cuenca del Papalopan, la Presidenta de la Asociación Médica de Tuxtepec, María Teresa Mendoza Hernández, señaló que es una situación difícil la que se vivió y la que se sigue viviendo especialmente en el municipio, por lo que aseguró que a pesar de todo “saldremos a flote”.

Dijo que por amor a su profesión los médicos expusieron su salud y en algunos casos, su vida y la de su familia, por lo que reconoció la labor de cada uno durante estos últimos meses “vamos a seguir adelante con el favor de Dios, hay que tener mucha fe, y vamos a salir a flote con esta situación”.

Señaló que no se sabe que es lo que les espera como sector médico, esto por el aumento de casos que ya se está registrando en el municipio, “no se sabe que va a pasar, es muy lamentable lo que ha pasado no nada más con los médicos, también con el personal”.

Durante los meses anteriores, al ver la cantidad de hospitalizados y la falta de equipos de protección e insumos, ellos como médicos y en apoyo a los demás trabajadores de salud que carecían de lo necesario para hacerle frente a la pandemia, decidieron cooperarse y apoyar con lo necesario, con la finalidad de que no se contagiaran o en su caso fallecieran a causa del covid.

Así mismo, en el marco del Día del Médico, un año diferente y difícil, pidió a la población cuidarse, para evitar que haya un repunte en los casos de covid, ya que esto provocará que más personal médico exponga su vida.

