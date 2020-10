Analiza Congreso de Oaxaca, iniciativa para adopciones homoparentales

-Mediante una reforma al Código Civil local presentada por la diputada Hilda Luis.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de octubre de 2020.- Ante la Diputación Permanente se recibió una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Oaxaca, para que las parejas de personas del mismo sexo puedan tener la oportunidad de adoptar.

La diputada, Hilda Graciela Pérez Luis, impulsora de la propuesta, apuntó que desde el Poder Legislativo se debe avanzar en la inclusión y garantía de los derechos humanos de todas las personas. “Sin distinción, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos un ordenamiento jurídico que les garantice tener una familia”, precisó.

Negar el derecho a ser adoptado a un niño o una niña, por el sólo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes, deriva de una conducta discriminatoria, además de coartar su derecho a tener una familia, abundó.

Lo anterior se basa en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que la orientación sexual de una persona o pareja que pretende adoptar, no puede ser considerada como un elemento que se contrapone. De esta manera da reconocimiento a la existencia de diversos tipos de familia.

En el marco de esta iniciativa se inscribe la aprobación, por parte de la LXIV Legislatura, respecto al matrimonio igualitario, que tuvo lugar en agosto del año 2019. Este proyecto de decreto sería complementario para que se reconozcan sus derechos plenos y tengan la oportunidad de tener una familia.

FOTO: Archivo

