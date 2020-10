AMLO ha traicionado a los pueblos indígenas al quitarle recursos del INPI: FPR

-Las Organizaciones sociales intermediaban para que los apoyos y las gestiones llegaran hasta las zonas más marginadas y ahora, simplemente se acabó señalo el dirigente de la organización.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca: – Luego de casi 2 años complicados para las Organizaciones sociales, el Dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) Efrain Hernández Esteban, manifestó que el Gobierno Federal ha traicionado a los pueblos indígenas al quitarles las gestiones a los grupos sociales que son las que más cerca han estado de los pueblos marginados, pues señaló que ellos solo intermediaban para que las obras llegaran a los más necesitados y dijo que hoy, los recursos han desaparecido.

Explicó que hoy en día se le ha estado exigiendo al Gobierno del Estado, para que los pueblos indígenas puedan acceder a los apoyos que le corresponden para infraestructuras, esto ante la desaparición de los programas federales que se obtenían dentro del ahora INPI, para beneficio de los pueblos originarios en Oaxaca.

En su visita por Valle Nacional donde acudió a la comunidad de Nuevo Palantla para arrancar un proyecto de camino de 1.6 kilómetros con un costo de 4 millones de pesos, mismo que conectará con la comunidad Loma Santa Fe y la cabecera municipal, Hernández Esteban detalló que esta obra es histórica ya que por mucho tiempo se había estado gestionando y comentó, que a pesar de que Nuevo Palantla se encuentra a 5 kilómetros de la cabecera municipal, no contaba con un acceso digno para los pobladores y para los productores agrícolas de varios núcleos rurales, que se verían beneficiados para sacar sus cosechas.

De esta manera mencionó que el FPR sigue dando los resultados que los pueblos indígenas esperan y adelantó, que a través del Gobierno del Estado se logró la gestión de 2 millones de pesos para baños con biodigestor para uno de los lugares más marginados de la región, como es el caso de San Pedro Ozumacin, que a pesar de la época sigue sin drenajes y sólo utilizan las letrinas y resaltó que es ahí, donde el Gobierno Federal debe atacar los problemas a través de proyectos que son una prioridad y no quitar los recursos que siempre han sido destinados.

