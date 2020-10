Alto el riesgo de regresar al semáforo rojo, en Oaxaca: Jurisdicción Sanitaria

-El Jefe Jurisdiccional en Tuxtepec, llamó a la población a no relajar las medidas en los próximos días

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A más de 2 semanas de que Oaxaca regresó al color naranja en este semáforo epidemiológico, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, dijo que de seguir relajando las medidas en los próximos días, el estado podría regresar a semáforo rojo como fue el caso de Chihuahua.

Señaló que en la región de la Cuenca del Papaloapan, se tiene un promedio de 90 casos nuevos en las últimas 2 semanas, “el riesgo de que pudiésemos de cambiar de semáforo naranja a rojo y todo lo que implica, es muy alto, va a depender del comportamiento de nosotros de que no relajemos las medidas, sobre todo por las festividades que se nos avecinan”.

Aseguró que tienen experiencia con el tema de los repuntes en los casos después de celebraciones como fue el 15 de septiembre, y en estos momentos, al acercarse la festividad de Día de Muertos, por lo que llamó a no reunirse en los próximos días, “el día de ayer teníamos 13 pacientes internados n los hospitales de la región, egresaron 2, lamentablemente 1 y 1, uno por mejoría y 1 por fallecimiento, el riesgo de que regresemos a las defunciones está ahí.”

Por lo tanto llamó a seguir con estas recomendaciones básicas como son el uso del cubrebocas en la vía pública, así como respetar la sana distancia y sobre todo posponer las festividades, ya que éstas han sido motivo de contagios y sobre todo defunciones, “a partir de hoy, cuidándonos como el primer día”.

Estas declaraciones fueron en el marco de la entrega de reconocimiento del gobierno municipal, hacia el personal médico que estuvo luchando contra la pandemia, en meses anteriores, siendo reconocidos el Jefe Jurisdiccional Moisés Montalvo Aspón como parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Director del Hospital Iván Avalos Flores, así como el Director del ISSSTE Víctor Mario Martínez Bravo.

Comentarios

