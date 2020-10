Una vez más marchan normalistas en Oaxaca, exigen solución a demandas

– Continúan con su rechazo a las clases en línea, exigen contratación y plazas automáticas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes normalistas marcharon la mañana de este jueves del crucero del ex IEEPO al zócalo de la ciudad capital, para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus demandas, siendo la principal de ellas el rechazo a las clases virtuales por las plataformas de “zoom” y “meet”.

Ellos proponen que los profesores les envíen sus trabajos por la plataforma de “whatsapp”, y por esa misma enviar las evidencias, pues señalan que las otras plataformas requieren mayores recursos de internet, lo cual perjudica a los estudiantes que viven en comunidades con poca cobertura, otras de las demandas de los normalistas es que les contrate de manera inmediata, así como el otorgamiento de plazas automáticas.

Los normalistas se reunieron en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), ahí retuvieron seis unidades del transporte público, mismos que utilizaron para movilizarse al crucero del ex IEEPO, desde dónde iniciaron con su marcha al zócalo de la cuidad de Oaxaca.

Durante la marcha los normalistas iban gritando consignas y dando a conocer sus demandas, el contingente avanzó sin realizar ningún tipo de acto de vandalismo, incluso un grupo de estudiantes se adelantaba para detener el paso de los vehículos, además del cierre que iban realizando elementos de la policía vial municipal.

