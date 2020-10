SNE realizará feria del empleo virtual en Tuxtepec; confirmadas 11 vacantes

-Ya son 7 las empresas inscritas, pero esperan que sean más las que participen

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en la Cuenca del Papaloapan Carlos Escobar Pacheco, dio a conocer que será el próximo 18 de octubre que se realice de manera virtual una feria del empleo en Tuxtepec.

Señaló que en todo el estado se van a realizar estas ferias del empleo en diferentes fechas y a la región de la Cuenca, le toca el 28 en donde ya se tienen confirmadas 7 empresas del municipio.

Explicó que los buscadores que deseen participar en esta feria, se deben de registrar y una vez registrados, aparecerán todas las vacantes del estado, por lo que podrá conocer y decidir algunas de estas ofertas, e ingresar su documentación.

En esta feria, dijo, que las vacantes van a ser para diferentes buscadores tanto para los que tienen escolaridad del nivel medio y superior, siendo 11 las que se van a ofertar.

Esperan que sean más empresas las que participen en esta feria virtual, por lo que llamó a los comerciantes y empresarios del municipio a que se inscriban en caso de tener vacantes disponibles.

El Coordinador señaló que a pesar de la contingencia están atendiendo a los buscadores y que lo hacen con todos los protocolos de sanidad, pero además trabajaron mediante llamadas telefónicas, mensajes de whatsapp y otras alternativas más, con la finalidad de apoyar a este sector.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario