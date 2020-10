Oaxaca cuenta con el primer Santuario del Gusano de Seda en México

-Gracias a la construcción de este espacio, los artesanos oaxaqueños ya no tendrán que ir a San Luis Potosí a comprar el gusano de seda

-“Este espacio está encaminado a ser un museo de talla internacional, como el Museo Nacional de Seda en China o el Museo de Seda de Valencia en España”, expresó la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, promotora de este proyecto

Comunicado

San Pedro Cajonos, Oax. 21 de octubre de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, inauguraron el Santuario de Gusano de Seda, que posiciona a Oaxaca a la vanguardia y consolida a esta localidad de la Sierra Norte como capital mundial en la elaboración de prendas con esta materia prima.

“Este santuario es un tributo a la grandeza artesanal y artística que tiene nuestro estado”, afirmó el Mandatario Estatal al realizar el corte de listón y develación de placa de este espacio, el segundo dedicado a la producción del gusano de seda en todo México, pero que cuenta con mayores dimensiones y mejor equipamiento.

Murat Hinojosa aseveró que este Santuario, que requirió inversión de más de 19 millones de pesos, honra la memoria, el arraigo y el amor por su tierra de muchas generaciones que han hecho de la sericicultura, la fuerza y el motor que mueve a esta comunidad.

En este sentido, reconoció el empeño de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, quien fue la impulsora y defensora más combativa de este gran proyecto que se construyó de manera sustentable, sin derribar un solo árbol y que incluye un laboratorio y un centro de capacitación para producir más y mejores prendas, un museo y una boutique que va a atraer a muchos visitantes con quienes compartir la magia de sus creaciones.

“Esto es producto del amor que ella le tiene a Oaxaca y del respeto que le tiene a las y los artesanos”, expresó el Mandatario Estatal, al tiempo de añadir que esta obra, que hoy el Gobierno de Oaxaca entrega al pueblo de San Pedro Cajonos, es resultado del trabajo que desde el inicio de su administración se emprendió para crear una manera distinta de ver a las y los artesanos oaxaqueños, y en donde se valore su trabajo.

Junto al presidente municipal de esta localidad, César Crisanto Martínez, aseveró que este espacio busca contribuir a la habilidad y maestría de los mil 400 productores y artesanos de seda, y que se traduzcan también en bienestar material y en mejoría económica para sus familias que dependen de esta actividad.

De esta manera, Murat Hinojosa reiteró su palabra empeñada con las y los artesanos del lugar y aseveró que, al igual que el mezcal, el café pluma y recientemente los alebrijes, el Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Economía que dirige Juan Pablo Guzmán Cobián, buscará que Cajonos tenga la denominación de origen del Gusano de Seda con todos los beneficios económicos que ello conlleva.

Este Santuario es un legado de la administración de Alejandro Murat: IMM

En su oportunidad, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, externó su beneplácito por la entrega de esta obra, que –dijo- reafirma el compromiso del Gobierno de Oaxaca con las y los artesanos, como nunca antes se había hecho patente.

“Ver terminado este lugar es cumplir un sueño; es dejar un legado más de la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat en Oaxaca”, expresó al tiempo de señalar que este proyecto inició dos años atrás, cuando conoció a artesanas y artesanos de esta población, quienes le compartieron el proceso de elaboración de prendas de seda y la necesidad de contar con el espacio y los recursos para producir esta materia prima, toda vez que hasta ese entonces el 90% de ella era adquirida en el banco de seda de San Luis Potosí, aumentando el costo de las prendas y haciéndolos poco competitivos.

“Hicimos de este proyecto una obra ambiciosa, el de un santuario, un museo, un espacio digno para la producción de seda, con una arquitectura y diseño a la altura de las y los artesanos, que completa todos los procesos, desde la producción hasta la comercialización; encaminado a ser un museo de talla internacional, como el Museo Nacional de Seda en China o el Museo de Seda de Valencia en España”, destacó.

A nombre de las personas beneficiadas, el presidente de la Asociación Civil Productores y Artesanos de Seda de la Sierra Norte, Moisés Martínez Velasco, externó su emoción por contar a partir de ahora con un espacio técnico, especializado e integral para desarrollar la crianza del gusano de seda y la comercialización de textiles, que marcarán un antes y un después para quienes se dedican a esta actividad.

“Hoy, después de tantos años de olvido, se hace realidad este sueño”, añadió al tiempo de externar su reconocimiento y gratitud a la presidenta honoraria del DIF, Ivette Morán de Murat, por su sentido de pertenencia y entrega; así como el liderazgo decidido del gobernador Alejandro Murat para hacer realidad este Santuario.

Aseveró que mediante este espacio que contará con un laboratorio con un área de huevecillos, área de exudado de mariposas, crianza de gusano joven y crianza de gusano adulto, además de áreas para el teñido de prendas con tintes naturales, “ya no sufriremos por la adquisición de los gusanos de seda que antes comprábamos en el Centro Nacional de Sericicultura en San Luis Potosí, ni seguiremos marginados buscando un espacio donde trabajar, donde exponer y vender nuestros productos”, finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario