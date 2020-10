Inspectores de Oaxaca de Juárez quitan mercancía a adulto mayor

-El comerciante se dedica a la venta de muebles de madera, tiene 85 años de edad y presenta problemas auditivos



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Inspectores del municipio de Oaxaca de Juárez, decomisaron la mercancía de un comerciante ambulante de la tercera edad, el incidente se dio la tarde de este jueves sobre la calle Valdivieso, en las inmediaciones del zócalo de la capital oaxaqueña, el comerciante tiene 85 años de edad.



Cuando se le preguntó al comerciante sobre los motivos por los cuáles le estaban quitando su mercancía, fue evidente que tiene problemas auditivos, pues no entendía lo que el reportero le preguntaba.



El comerciante presenta problemas auditivos y sale a trabajar todos los días para buscar el sustento diario, cuando los inspectores llegaron y le quitaron su “diablito” y los muebles que vende para subirlos a una camioneta y llevárselos, estas acciones por parte de los inspectores del ayuntamiento se han dado con algunos abusos al momento de confiscar la mercancía.



Uno de los inspectores comentó que a esta persona de la tercera edad se le invitó a retirarse del lugar, les comentó que iba al baño y al salir una persona le preguntó por los muebles que vende y como en el centro de la ciudad hay cero tolerancia hacia vendedores sin permiso, procedieron a levantarle la mercancía.



Una mujer que iba pasando reclamó la acción que estaban realizando los inspectores del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, al tratarse de una persona de la tercera edad que se dedica a vender sus muebles para obtener dinero para sus gastos, pese a esto los inspectores le entregaron la multa y le informaron en dónde puede ir a recoger su mercancía.



Cabe mencionar que los inspectores han sido evidenciados de quitar la mercancía de manera violenta, el hecho más reciente fue con comerciantes triquis que habían instalado unos puestos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

