Insiste San Antonio de la Cal en salida de comisionado y creación de Consejo Municipal

–Piden audiencia directa con el gobernador Alejandro Murat para poner fin al conflicto



José Cruz



San Antonio de la Cal, Oaxaca.- Habitantes del municipio de San Antonio de la Cal, se manifestaron una vez más e hicieron un llamado al gobierno del estado para que se de cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se nombre un consejo municipal.



Dieron a conocer que en varias ocasiones han enviado oficios al Gobernador y hasta el momento sigue sin darse cumplimiento a dicha disposición, incluso mencionaron que de esta manera se están violentando los derechos políticos electorales de la población.



En conferencia de prensa realizada en la explanada municipal, comentaron que la designación de Alfonso Escobar Mateos como comisionado se hizo de manera ilegal, pues para esa fecha el Tribunal Electoral ya había determinado la creación del consejo municipal, sin embargo el entonces titular de la SEGEGO Héctor Anuar Mafud les impuso a Escobar Mateos.



Incluso califican de prepotente y déspota al actual comisionado, quien mencionan se cree el dueño de la población, por ello piden al gobierno del estado que se dé cumplimiento a la sentencia del tribunal para poner fin a este conflicto.



Finalmente comentaron que están solicitando una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat, para que tenga conocimiento de la problemática y se dé una solución al conflicto, pues señalan que el error lo cometió la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), al no acatar el fallo del Tribunal Electoral.

