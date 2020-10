Han ingresado mil 365 normalistas al sistema educativo en los últimos dos años: IEEPO

-La atención de los normalistas se ha dado de acuerdo con los avances en las mesas tripartitas entre la SEP, IEEPO y dirigencia magisterial

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de octubre de 2020.- Resultado de la atención en las mesas tripartitas, en las que participan la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la dirigencia magisterial, en los últimos dos años han ingresado mil 365 normalistas al sistema educativo en la entidad.

Bajo procesos administrativos y de selección transparentes, equitativos y con apego a la normatividad vigente, fueron contratados en últimos años, por parte de la Federación, egresados de las generaciones 2017-2018 y 2018-2019.

El IEEPO exhorta a las y los normalistas a no exponerse ante las condiciones sanitaria por COVID-19 y continuar con la educación a distancia, fortaleciendo sus habilidades y capacidades para el futuro en beneficio de niñas, niños y adolescentes de la entidad.

Por otra parte, en las estrategias de educación a distancia, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informa que las Escuelas Normales han establecido la entrega de trabajos académicos por diferentes vías, en apoyo a las y los estudiantes y de acuerdo a sus circunstancias.

