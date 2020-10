Exhorta edil de Tuxtepec respetar señalamientos, tras accidente en “zanja”

-No es el único accidente en la ciudad, pues se han presentado otros más

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el video que circula en redes sociales, en donde se ve que una camioneta cayó a una zanja, que se formó por la obra de agua potable que se está realizando en el centro de Tuxtepec, el Presidente Noé Ramírez Chávez pidió a los ciudadanía respetar los señalamientos que coloca la empresa constructora, “que no los quiten, ahí los dejen porque eso causa ese tipo de accidentes”.

En el video que empezó a circular este miércoles se aprecia como la camioneta cayó a una zanja que no se veía a causa de las lluvias; y se aprecia que había un señalamiento y el cual a decir de los trabajadores de la obra, que se encontraba en ese momento del accidente, el señalamiento estaba avisando sobre la zanja, pero alguien lo movió.

Agregó el Edil que esta obra es una inversión histórica que se está haciendo por parte del gobierno del estado, como es el cambio de la red de agua potable, y al ser una acción estatal es una empresa contratada por el gobierno de Alejandro Murat la que está realizando los trabajos, y ellos como gobierno municipal están dialogando con los contratistas para que los trabajos se hagan como deben de ser en cuanto a la calidad.

Este problema se presentó en el cruce de la avenida 20 de Noviembre con la calle Arteaga, en donde hace unos días se realizaron los trabajos para el cambio de la tubería del agua, y este accidente con la camioneta no es el único que se ha presentado, ya se han presentado otros más y que han molestando a la población, ya que señalan que no hay los avisos correspondiente, sin embargo son las autoridades las que dan a conocer que es la misma ciudadanía que los retiran y esto provoca los accidentes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario