Entrega IEEPO mobiliario y equipo de cómputo al Cecam

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, entregó a las autoridades del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, mobiliario y computadoras portátiles

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de octubre de 2020.- En el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de fortalecer la enseñanza musical, el desarrollo artístico y cultural de los pueblos indígenas, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, entregó mobiliario y equipo de cómputo al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam).

Ejemplo de cómo se puede llegar a una excelencia artística y musical sin perder de vista las raíces y el trabajo comunitario, autoridades de la institución ubicada en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe y que actualmente atiende a 233 alumnos en dos niveles educativos, recibieron dos lotes de mobiliario, computadoras portátiles, mesas de trabajo y pintura.

En su mensaje, en presencia del director del Cecam, Aristeo Vásquez Martínez, el Director General del IEEPO expresó su reconocimiento a la gran labor que realiza el centro desde su fundación en 1977, poniendo en alto el nombre de Oaxaca y de la niñez y juventud, sobre todo de las regiones indígenas del estado, esfuerzo que le ha permitido convertirse en una de las más importantes instituciones de música en el país.

Mencionó que con la entrega de estos apoyos se da cumplimiento al compromiso del Mandatario Estatal con la comunidad escolar y docente de la institución, que fue dotada de computadoras y material diverso con la finalidad de que este periodo de receso pueda seguir trabajando y prepararse para cuando sea posible el regreso presencial a clases.

Por su parte, el Director del Cecam, agradeció al gobernador Alejandro Murat Hinojosa la respuesta a la solicitud que le hicieran de contar con mobiliario y equipo de cómputo, lo que obtuvieron a través del IEEPO y que será de suma importancia para el desarrollo de las actividades de docentes y estudiantes.

El Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, es una institución mexicana de enseñanza musical. Se fundó en 1977 con el fin de formar profesionales en la música de viento en el área técnica y artística. Junto con la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca de la UABJO, es la segunda escuela de música de enseñanza superior en el estado y una de las más importantes instituciones de música en el país.

Está enfocado en promover las expresiones culturales y artísticas de los pueblos indígenas de México. Actualmente ofrece dos niveles educativos: Inducción Musical, con duración de dos años y Técnico Profesional en Música Tradicional de Oaxaca.

