En Nochixtlán serán suspendidos eventos por día de muertos; el panteón municipal permanecerá cerrado

-La Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, dio positivo a covid en días anteriores

Redacción

El H. ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, informó a la ciudadanía en general las nuevas medidas que se tomaron, derivadas del incremento de contagios de covid-19 en el estado y en el municipio.

Cabe mencionar que la Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, confirmó por medio de sus redes sociales, que dio positivo a Covid, luego de haberse realizado la prueba al presentar algunos síntomas, así mismo debido a esta situación la edil se ha aislado como lo marcan los protocolos.

Mediante una sesión de cabildo se acordó la suspensión de todas las actividades relacionadas a día de muertos, por lo que el panteón municipal será cerrado a partir del 28 de octubre hasta el día 4 de noviembre, asimismo, se suspenderán eventos culturales, deportivos, sociales y ferias.

Por otra parte, se suspenderá de manera indefinida y hasta nuevo aviso las operaciones de índole comercial en bares, salones de eventos, centros nocturnos, centros recreativos, cantinas, cafés bar, y gimnasios.

Además, será suspendida la realización actividades en el tianguis dominical y días de plaza, así como también todas las actividades no esenciales que impliquen la aglomeración de personas.

En cuanto a las comunidades religiosas se les exhorta a suspender actividades litúrgicas, por otro lado se mantendrán los filtros sanitarios en las entradas de la ciudad y se aplicaran todas la medidas implementadas por las autoridades de salud, tanto estatales como federales.

Finalmente, recalcan que con estas acciones atienden al llamado de las autoridades y ratifican su compromiso con la población para mitigar el número de contagios por covid-19 en este municipio.

