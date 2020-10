“Diario de un borracho” el nuevo videoclip musical de Rafa Córdoba

-El video forma parte de su celebración de 25 años en la música y contó con la participación de músicos de la región

David Higareda

El músico tuxtepecano Rafa Córdoba sigue celebrando sus 25 años de trayectoria musical y dentro de las sorpresas que tuvo, fue el estreno del videoclip “Diario de un borracho”, cover del colombiano Alfredo Gutiérrez y uno de los primeros temas que aprendió a tocar.

Fue el pasado sábado 17 de octubre, después del programa especial que tuvo en sus redes sociales, que estrenó el video musical y en donde vemos a diferentes músicos y cantantes de la región de la Cuenca del Papaloapan, entre ellos: Kike Vife, Carlos Triunfo, Pedro Muñoz, Alor Cabrera, Irineo Molina, Aldahir González, José Manuel Ortiz y la participación especial del youtuber tuxtepecano “Sin nombre”.

El video narra la historia de cómo Rafa Córdoba tuvo su primer acercamiento en la música en la niñez y así a través de varias experiencias llega a ser el músico que es hoy y del cual sus amigos y familiares están orgullosos.

Esta versión de “Diario de un Borracho” es una fusión de cumbia, ska y rap; y se grabó durante varios días y en diferentes escenarios, teniendo como principales la ciudad de Tuxtepec Oaxaca y Joachín Veracruz, lugar donde termina el video, en la tumba de su abuelo “Necho” Elvira, para quien dedicó esta nueva producción.

El video ya se encuentra disponible en sus redes sociales de Facebook y Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LXpX5ae1g

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario