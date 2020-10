Desde Tuxtepec, CODECI A.R. exige justicia a 10 años de la muerte de su líder Catarino Torres

-Por un momento estuvieron bloqueando el crucero de Jardines

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace 10 años, en las oficinas del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), asesinaron al líder nacional de esta organización, Catarino Torres Pereda, y hasta el momento siguen exigiendo justicia.

Durante la mañana de este jueves, integrantes de CODECI AR, bloquearon por un momento el crucero de Jardines, donde se ubica la oficina de esta organización, exigiendo a las autoridades que den resultados a la muerte de este luchador social, oriundo de Ojitlán.

Su hermana, Bertha Torres Pereda dijo que a pesar de que se tiene a dos personas detenidas, piden que den con los actores intelectuales de este asesinato.

Esta organización de CODECI AR, fueron los que en días anteriores estuvieron tomando la caseta del puente caracol, por alrededor de 4 días, y este jueves 22 de octubre bloquearon por un rato.

Durante cada año otra de las organizaciones, CODECI, que encabeza Gaudencio Torres Pereda, se movilizan y exigen a las autoridades más avances en este asesinato, sin embargo en su momento anunciaron que debido a la contingencia no realizarían movilizaciones, no así CODECI AR quienes además en la ciudad de Oaxaca realizaron una conferencia para exigir justicia.

