Desaparece otra menor de edad en Tuxtepec, desde el 8 de octubre

-Tiene 16 años, y fue hasta este 21 de octubre que se emitió la ficha



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En redes sociales, la tarde de este miércoles se solicitó el apoyo para localizar a la menor edad Getsemaní Rangel Avendaño, quien fue vista por última vez el pasado 8 de octubre en la Colonia el Castillo.



La joven, a decir de la ficha de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tiene 16 años, y en la descripción se informa que tiene un lunar en el pecho, es de complexión robusta, estatura de 1.70 metros, tez clara, cara redonda, frente amplia, cejas pobladas, ojos medianos, así como labios gruesos, mentón redondo y cabello lacio y largo.



La ficha se publicó este miércoles 21 de octubre, casi 15 días después de su desaparición, y se proporcionan los números de la Fiscalía con la finalidad de que se den datos de su paradero y así pueda regresar a su casa.



Últimamente son muchas las fichas que se comparten en redes sociales, algunas de estas jóvenes son localizadas después de que se emiten estas fichas, sin embargo otras más siguen sin ser localizadas.

