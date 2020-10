Denuncian incompetencia de funcionarios de Murat al atender a organizaciones: CIPO

-Señalaron que en caso de que esta situación no cambie, la administración de Alejandro Murat terminará mal



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) Miguel Cruz Moreno, denunció que existe incompetencia en varios funcionarios del gobierno del estado, quienes no acatan los acuerdos e instrucciones que se dan al término de las reuniones que sostienen las autoridades con las organizaciones.



Señaló que varios funcionarios no le hacen caso al gobernador o la SEGEGO, situación que provoca la molestia de las organizaciones, pues no se respetan los acuerdos que se toman en las mesas de diálogo, situación que puede provocar que esta administración termine mal, tal y como sucedió en los gobiernos de Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz.



Cabe mencionar que durante varios días el CIPO se estuvo manifestando en la avenida Juárez frente a la Casa Oficial e instaló un plantón en la calle Bustamante a un costado del palacio de gobierno, esta manifestación se dio en el marco del cambio que hubo en la SEGEGO en dónde el Gobernador nombró a Francisco García López en sustitución de Héctor Anuar Mafud Mafud.



Uno de los acuerdos generados en la mesa de diálogo, es que se garantice el retorno de Raúl Gatica Bautista a la comunidad, quien actualmente se encuentra auxiliado en Vancouver, Canadá, otro de los acuerdos es que se de una solución inmediata a un problema de tierras que existe en Santa María Huatulco.



Una vez generados estos acuerdos la organización levantó el plantón que mantenían desde hace varios días en la calle Bustamante, a un costado del palacio de gobierno, sin embargo podrían accionar en caso de que dichos compromisos no se cumplan por parte de las autoridades estatales.

