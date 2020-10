Contabilizan los SSO 112 contagios nuevos de COVID-19

-Hay 699 casos activos; no bajemos la guardia usa cubrebocas, sana distancia y lavado de manos: SSO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de octubre de 2020.-El subdirector de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este miércoles 21 de octubre se han registrado 112 casos nuevos de COVID-19, sumando 20 mil 133 casos acumulados en la entidad.

Señaló que se han notificado 32 mil 114 casos, de los cuales 8 mil 724 han sido negativos, 3 mil 257 son sospechosos, 17 mil 794 se han recuperado y lamentablemente se registraron ocho decesos; sumando mil 592 defunciones.

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 13 mil 411 casos confirmados y 792 defunciones, Istmo mil 981 y 294 decesos, Tuxtepec mil 821 y 245 fallecimientos, Mixteca mil 404 y 123 muertes, Costa mil 006 y 87 defunciones, y la Sierra 510 y 51 decesos.

Sostuvo que los 112 casos nuevos se distribuyen en 34 municipios de la entidad, siendo los que mayor número presentan son: Oaxaca de Juárez con 41, Santa Lucía del Camino nueve, Villa de Zaachila ocho, Cuilápam de Guerrero siete, Santa Cruz Xoxocotlán seis, San Pablo Etla cuatro, el resto tres, dos y un caso.

Señaló que hay 699 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 555, Costa 43, Mixteca 42, Istmo 34, Sierra 17 y Tuxtepec ocho.

Añadió que de las mil 592 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 719, 375 y 228 respectivamente. Por sexo han sido mil 060 hombres y 532 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Matus Santiago dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, los SSO presentan 25.6%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, Sedena 29.2%, ISSSTE 19.7%, IMSS régimen ordinario 42.3%, IMSS Bienestar 26.8%, Pemex 25%, Semar 29.4%, privados 25%; haciendo un total de 33.6% global, de los cuales el 40.4 % sin ventilador y 21.1 % con ventilador.

Finalmente, dijo que es importante exhortar a la población a no bajar la guardia ante esta contingencia sanitaria y seguir las medidas de prevención que marca la Secretaría de Salud federal y estatal, como el lavado de manos, uso correcto del cubrebocas y evitar reuniones concurridas; “solo así podremos disminuir los contagios en la entidad”.

