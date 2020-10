Condena Pável Meléndez conducta discriminatoria de Bernardini contra oaxaqueños

-Exhorta al Conapred para que sancione al “artista plástico” Diego Bernardini

-Condena el uso de la imagen del maestro Toledo sin autorización de la familia

De la redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El diputado Pável Meléndez Cruz exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a realizar todas las acciones legales conducentes contra el ciudadano Diego Bernardini Borja con la finalidad de inhibir conductas discriminatorias y clasistas en nuestro país, toda vez que éste se refiriera a los oaxaqueños como “ladinos”.

En sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el legislador consideró que la discriminación se conceptualiza como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.

Y en este sentido condenó los dichos de Bernardini: “El galerista con su discurso ofende a los oaxaqueños, pues es claro que no tiene idea del legado del maestro Francisco Toledo, además ha denostado la esencia altruista del oaxaqueño tratando de generalizar con adjetivos peyorativos, subestimando la grandeza de nuestro estado, teniendo un marcado interés personal que se vio frustrado por conducirse de manera ventajosa”, asentó.

Pável Meléndez precisó que en días pasados el galerista Diego Bernardini Borja, propietario de la galería “Art Gallery” realizó un “homenaje” en donde comercializó subastando papalotes con la faz del reconocido artista Francisco Toledo, sin la previa autorización, a pesar de la negativa expresada con anterioridad por parte de la familia del artista.

Bernardini, dijo el parlamentario, justificó los hechos señalando que los ingresos obtenidos de la subasta fueron donados a la Cruz Roja y señaló que podía hacer uso de la imagen de Francisco Toledo, porque este nunca registró su nombre como una marca para comercializarla.

Por otro lado planteó la necesidad de reforzar los mecanismos legales para resguardar el legado cultural de Oaxaca, heredado por extraordinarios oaxaqueños como Andrés Henestrosa, Álvaro Carrillo y “Chu” Rasgado y artistas plásticos como el Maestro Francisco Toledo, quien falleciera 5 de septiembre del 2019.

Comentarios

