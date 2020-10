Cantante Tuxtepecano Edson Lavalle, lanza primer sencillo de su autoría “Aunque Te Extraño”

– Este tema musical fue inspirado en el amor, además de ser compuesto hace un año y con un videoclip filmado en un rancho en el municipio de San José Chiltepec.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Este pasado fin de semana el cantante y compositor tuxtepecano Edson Lavalle, lanzo su primer tema musical que lleva por nombre “Aunque Te Extraño” a través de las redes sociales, causando sensación entre sus seguidores y amantes de la música sierreña.

Lavalle quien también forma parte del grupo musical “Estilo Cuenca” detalló que este tema musical está inspirado en el amor y fue hace un año que lo compuso y grabó, en un estudio de la ciudad de Tuxtepec y hace unos meses lo complementó con un videoclip que fue filmado en un rancho del municipio de San José Chiltepec.

Video donde se le ve acompañado de una chica, montado a caballo y tocando la guitarra, además se puede apreciar un bello paisaje y sobre todo, muy inspirado interpretando la melodía.

Así también comentó que próximamente estará grabando otros cinco temas musicales de su autoría y estas melodías de igual manera, irán complementadas con un videoclip y que serán proyectadas en las diferentes plataformas digitales.

Hizo una invitación para que escuchen y compartan su nuevo sencillo “Aunque Te Extraño” en su canal de youtube y Facebook en donde lo pueden encontrar como Edson Lavalle.

