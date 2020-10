Ayuntamiento de Oaxaca, no autorizará instalación de puestos de temporada alrededor de mercados de la ciudad

-La restricción aplica para verbenas que incluyen puestos de temporada y eventos que se llevan a cabo alrededor de los mercados públicos, ya que el estado de Oaxaca se ubica en el indicador naranja en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 22 de octubre 2020.- El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez sigue fortaleciendo medidas para evitar la aglomeración de personas en zonas de alto flujo comercial para proteger la salud ante la pandemia de COVID-19, por ello, la Subdirección de Mercados de la Dirección de Servicios Municipales dio a conocer que durante la temporada de Día de Muertos no se permitirá la instalación de puestos semifijos alrededor de los mercados públicos capitalinos.

El subdirector de Mercados, Eric Tiburcio Zárate, explicó que durante esta temporada “no se autorizará el permiso para las verbenas que incluyen puestos de temporada y eventos que se llevan a cabo en los mercados públicos, ya que el estado de Oaxaca se ubica en el indicador color naranja en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, y esto representa un alto riesgo de contagio”.

El servidor público indicó que la medida se ha hecho extensiva a los 14 mercados y a los dos espacios públicos administrados por el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez.

La determinación se fundamenta en acuerdos aprobados en las sesiones de Cabildo del 15 de julio, cuando se aprobó no permitir la instalación de verbenas hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico para el estado de Oaxaca cambie a verde, así como la del 10 de octubre cuando se estableció que para la temporada del Día de Muertos el Ayuntamiento negará autorización para cualquier tipo de evento público y en general, por motivo de la alerta sanitaria decretada por la autoridad federal con la finalidad de evitar que se incrementen los casos de COVID-19 en la ciudad.

Tiburcio Zárate detalló que las actividades comerciales se deben realizar en estricto apego a los “Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de la actividad comercial en el Municipio de Oaxaca de Juárez” y al “Esquema de reapertura de actividades económicas por nivel de riesgo epidemiológico en el Municipio de Oaxaca de Juárez”, que en lo referente a los mercados públicos estipulan que tendrán un aforo máximo del 30 por ciento y el comercio en tianguis y en vía pública deberán contar con un aforo reducido que evite aglomeraciones.

“No dudamos que contaremos con el invaluable apoyo y comprensión de la ciudadanía y del sector comercial, por ello, exhorto a las y los visitantes, así como a los mismos capitalinos, a seguir sumando esfuerzos y no bajar la guardia ante el coronavirus”, subrayó el subdirector de Mercados.

