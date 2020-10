Arranca Noé Ramírez Campaña de mastografías gratuitas, rápidas y con resultado inmediato

-La detección oportuna del Cáncer de Mama mejora el pronóstico y supervivencia de las personas que lo padecen

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- En el marco del mes de la lucha contra el Cáncer de Mama, el Presidente de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez puso en marcha la campaña “Antes de que el Cáncer de Mama te Toque Tócate a ti Primero”, en la que se ofrecen mastografías gratuitas, rápidas y con resultado inmediato, actividad que se lleva a cabo en coordinación con la Dirección del DIF Municipal.

En el acto, Noé Ramírez Chávez hizo el llamado principalmente a las mujeres, de la importancia que tiene realizarse este examen para una detección oportuna a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de Cáncer de Mama, que es la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

El Cáncer de Mama va en incremento en el estado de Oaxaca, es la segunda causa de muerte en mujeres mayores de 25 años de acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca, en 2019 se registraron 120 defunciones a consecuencia de este padecimiento y tan solo en Tuxtepec, se han contabilizado alrededor de 50 en lo que va de este 2020.

Ante este panorama, el Presidente Noé Ramírez Chávez invitó a las mujeres para que se acerquen al DIF Municipal a realizarse este estudio totalmente gratuito, a través de una mastografía sin dolor, sin radiación, por electro impedancia multifrecuencia, teniendo un diagnóstico rápido, seguro y confiable.

Si bien es más común que el Cáncer de Mama se presente en mujeres, también se dan casos en hombres, por lo que esta campaña va dirigida a personas de ambos sexos que oscilen entre los 19 y los 65 años de edad.

Cabe mencionar que para acceder a este servicio gratuito de mastografías que está ofreciendo el Gobierno Municipal a través de la Dirección del DIF, es necesario que los interesados agenden su cita al número telefónico 2870170387 o a través de la página oficial del DIF en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

