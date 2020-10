Acuerdan Irineo Molina y López Gatell, reunión en materia de infraestructura hospitalaria en Oaxaca

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves el diputado federal Irineo Molina Espinoza y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez acordaron reunirse próximamente con el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y su equipo, para conocer el inventario que existe en materia de infraestructura hospitalaria y ver los pendientes de Oaxaca.

Ambos funcionarios coincidieron en la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y los titulares del IMSS, ISSSTE e INSABI en la Cámara de Diputados por motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, fue ahí donde Molina Espinoza expresó a López Gatell su preocupación sobre el avance que se tiene en la entidad oaxaqueña, con respecto a la terminación de hospitales inconclusos, luego de que este en proceso una iniciativa que busca ocupar, parte de los recursos del fondo de salud para el Bienestar para la atención del COVID-19, sin dejar de atender a enfermedades graves.

López Gatell garantizó a Molina Espinoza que existe cobertura para el tema de hospitales y de ahí, que se acordará buscar una reunión con el titular del INSABI para tocar dicho tema.

