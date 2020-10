A diez años del asesinato de Catarino Torres, denuncian pocos avances en las investigaciones

-CODECI AR dijo que a pesar de que hay dos detenidos, no se sabe nada de los autores intelectuales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A diez años del asesinato de Catarino Torres Pereda, fundador y líder nacional del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) en Tuxtepec, los avances en las investigaciones van lentas, así lo manifestó Juan Torres Pereda, hermano de la víctima y parte de la dirigencia de CODECI AR.

Detalló que a la fecha han sido detenidas dos personas, quienes fueron los autores materiales del asesinato del líder social, sin embargo no se sabe nada de los autores intelectuales, por ello piden a la Fiscalía General del Estado que se agilicen las indagatorias para dar con las personas que pagaron para que se cometiera este crimen.

Esta declaración fue hecha en el marco de una conferencia de prensa que dio la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio y la Alianza de Pueblos por la Justicia Social, en dónde exigieron a la Fiscalía el esclarecimiento de los asesinatos de Catarino Torres Pereda, Eligio Ramos Ruiz y de Yesenia Sánchez Sanpablo.

Dijeron que no tienen plena confianza en la Fiscalía, debido a que en la región de los Ozolotepec, se han registrado tres asesinatos de los cuales no han avances en las investigaciones, a pesar de que existen elementos y pruebas para que se ejerza acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

Asimismo indicaron que si la Fiscalía continúa con esta postura, de no avanzar con las investigaciones o de tomar en cuenta las pruebas que existen, se estaría volviéndose cómplice de estos crímenes, en los que lamentablemente no se ha hecho justicia, a pesar de que algunos llevan diez años como el caso de Catarino Torres Pereda.

Juan Torres Pereda comentó que durante la movilización que se realizó del 5 al 9 de octubre de este año, la exigencia fue que si el Fiscal Rubén Vasconcelos no podía con las investigaciones, que renunciara a su cargo, sin embargo luego de dos reuniones con Vasconcelos Méndez, se llegaron a acuerdos motivo por el cual desistieron de sus movilizaciones.

Agregó que en ningún momento fueron con la intención de negociar la ley, sino de exigir justicia por los asesinatos de líderes sociales y castigar a quienes los están matando, pues lo único que buscan como organizaciones, es proteger a las clases más desfavorecidas.

