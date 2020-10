Tianguistas se manifiestan en congreso de Oaxaca, piden que los dejen trabajar

-Señalan que no es posible que bares y cantinas si puedan trabajar y ellos no

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Zimatlán de Álvarez se manifestaron en la sede del congreso local, para denunciar que las autoridades municipales les quieren cerrar sus centros de trabajo, bajo el argumento de que el estado se encuentra en el color naranja del semáforo epidemiológico, estas personas son comerciantes tianguistas.

Estas personas son tianguistas y argumentan que no tienen un sueldo fijo y por ello es necesario que se instalen para poder vender sus productos y así generar ingresos para el mantenimiento de sus familias, incluso cuestionaron que se permita la apertura de bares y cantinas y a ellos no se les permita trabajar.

Son más de mil quinientas personas las que trabajan en los tianguis, por ello piden a los legisladores que les permitan trabajar de manera digna, pues lo único que buscan en generar ingresos para sus familias, luego de unos minutos se formó una comisión que entró a dialogar con el Presidente de la JUCOPO Horacio Sosa Villavicencio.

Al término de la sesión de la diputación permanente, Sosa Villavicencio se reunió con los manifestantes y al final comentó que les presentaran su petición por escrito para revisarla, pues ellos como tianguistas tienen la necesidad de trabajar y las autoridades de cuidar a la población.

En la manifestación había tianguistas de varios municipios de la región de los valles centrales, como Zimatlán de Álvarez, Villa de Zaachila, Ejutla de Crespo y Ocotlan de Morelos.

