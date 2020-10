Taxistas de Juchitan bloquean carretera transísmica

-Exigen el pago de seguro por parte de la empresa SICREA, por el fallecimiento de un chofer ocurrido en octubre de 2019

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de taxistas de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, realizan un bloqueo sobre la carretera transísmica, a la altura del puente de fierro, el Secretario General del sitio Ixtaczochitlán Arturo García Felipe, debido a que la firma de aseguradoras SICREA se niega a hacer válido un seguro.

Detalló que hace un mes se reunieron con personal de la empresa para solicitar información sobre un contrato que se firmó con una persona de nombre Victor Manuel Altamirano, quien falleció y que además era chofer y socio del sitio “héroes juchitecos”, a pesar de esto, la aseguradora se niega a pagar, motivo por lo cual realizan este bloqueo.

Asimismo indicó que al analizar este caso, se detectaron irregularidades en el proceso de compra-venta de una unidad, pues en ese momento era una aseguradora la que aparece en el contrato y al momento de ir a solucionar el tema por la muerte de Victor Manuel Altamirano, se dieron cuenta de que es otra la aseguradora.

García Felipe comentó que la postura de la aseguradora SICREA es la de negarse a pagar, pues afirma que la muerte de este chofer fue porque padecía diabetes y que por esa razón no va a pagar, sin embargo desde el mes de octubre de 2019, la agencia pedía que se les pagaran los meses de octubre, noviembre y diciembre, hasta que se les dé el resultado final de los análisis, mismos que salieron negativos y a pesar de eso sigue en su postura de no pagar.

Este bloqueo se suma a uno que se mantiene en la carretera 200 en el tramo Salina Cruz-Huatulco a la altura de Santa Gertrudis Miramar, el cual inició el pasado lunes por la tarde.

