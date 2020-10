Reinicia Gobierno de Tuxtepec sanitización de vehículos en principales accesos a la ciudad

-Protección Civil Municipal pide al sector del transporte de pasajeros, proteger a su personal y a los pasajeros y no desestimar las medidas de desinfección para recuperar la confianza del público

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- A medida de que pasan los días y aún en estado de emergencia sanitaria, el uso de transportes se está incrementando y la desinfección de vehículos públicos y privados se hace más necesaria, señaló la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Tuxtepec, al informar que este día reiniciaron el operativo para sanitizar el transporte público que entran a la ciudad, logrando desinfectar poco más de 100 vehículos.

Indicó que este día, la Unidad Municipal de Protección Civil instaló el módulo de sanitización de vehículos frente al fraccionamiento Jardines del Arroyo, en donde están llevando a cabo la desinfección externa e interna de vehículos de transporte público de pasajeros como son urbanos, taxis, autobuses de pasaje y camionetas que prestan este servicio y que llegan a Tuxtepec de los municipios de Ojitlán, Jalapa de Díaz, Usila e Ixcatlán entre otros.

Aseveró que la sanitización de automotores que prestan el servicio de transporte es una acción que se tiene que continuar para evitar un rebrote de contagios del Nuevo Coronavirus, invitó al sector transportista a proteger a su personal y a los pasajeros, implementar medidas de desinfección de vehículos para recuperar la confianza del público.

Conminó a no echar por la borda el avance que se ha tenido en contra del coronavirus, afirmó que el peligro está latente y que la contingencia continúa: “hoy se corre el riesgo de que se presente un rebrote de casos positivos al iniciar un ascenso en la curva de contagios que podría ser más letal aún ya que ahora el Covid-19 no solo está enfermando a personas mayores sino también se están presentando casos en niños y jóvenes.

Lamentó que durante esta jornada de sanitización constataron como la población ha relajado las medidas de prevención pues una gran mayoría de usuarios del transporte de pasajeros se encontraba viajando sin portar el cubrebocas, lo que hace que estas unidades sean un lugar propicio para el contagio de Covid-19.

Puntualizó que ahora que muchas personas están regresando a laborar y se ha reabierto el comercio en la ciudad, también aumenta la preocupación por el uso del transporte público y los vehículos de trabajo que pueden ser puntos de contagio de Covid-19, por lo que reiteró a la población en general a cumplir con los Protocolos de Salud destacando el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial y el lavado constante de manos con agua y jabón.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario