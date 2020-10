Reacciona MORENA a destapes de priistas en Oaxaca, piden cese de funcionarios

-Señalan que estos funcionarios asistieron en horas laborables a un evento político



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Local por Morena Hilda Pérez Luis, así como el Presidente de la Junta de Coordinación Política Horacio Sosa Villavicencio, exhortaron al gobernador Alejandro Murat, para que destituya a los titulares de Protección Civil y de SEDAPA, luego de que asistieron a un evento político del PRI en la ciudad de Tuxtepec.



En su participación Pérez Luis exhorta además del mandatario oaxaqueño, a la Fiscalía General de la República, para que por medio de la FEPADE se investigue esta situación, ante una posible violación a la ley electoral vigente.



Y es que el pasado lunes alrededor de las siete de la tarde, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, llevó a cabo una asamblea informativa en Tuxtepec, a dicha reunión asistieron los Diputados Locales Alejandro Avilés Álvarez, Gustavo Díaz Sánchez, así como los titulares de la CEPCO y SEDAPA Antonio Amaro Cancino y Gabriel Cué Navarro respectivamente.



Por su parte Sosa Villavicencio comentó que es bueno que el PRI festeje el triunfo obtenido en los estados de Coahuila e Hidalgo, asimismo lamentó que el titular de la SEDAPA esté ocupado más en andar haciendo trabajo proselitista que en atender las necesidades del campo oaxaqueño.



Además dijo que esta misma acción se debe denunciar sin tomar en cuenta al partido político al que pertenezca el funcionario en cuestión, como ejemplo dijo que el Presidente de la República no se metió en la elección de Coahuila e Hidalgo y que los que quieran ser candidatos, deben renunciar en este mes de Octubre

