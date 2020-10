PROFECO cierra 10 gasolineras por incumplir nueva norma; inmoviliza una en Tuxtepec

Durante su participación en la conferencia de prensa de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que 10 gasolineras en el país fueron cerradas por no tener actualizados sus dispensarios como dispone la nueva Norma Oficial 005.

Al dar el reporte semanal del programa Quién es Quién en los Precios de los Combustibles, el funcionario dijo que del 11 al 15 de octubre se realizaron 116 visitas para el correcto cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en las cuales 102 gasolineras ya habían actualizado sus equipos y en cuatro casos las estaciones no operaron por estar en trabajos de adecuación.

El pasado 8 de octubre entró en vigor la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, que establece que las gasolineras del país deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones establecidas en dicha norma.

El titular de la Profeco señaló que en la última semana se reprogramaron visitas a gasolineras que se habían negado con anterioridad a ser verificadas en Baja California, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Ahora, fueron diligencias conjuntas con la Fiscalía General y la Guardia Nacional a 14 estaciones, donde se inmovilizaron 59 instrumentos de medición, por diversas causas.

Mencionó también que el 12 de octubre, en la gasolinera con permiso PL/20000/EXP/ES/2017, ubicada en Nejapa de Madero, Oaxaca, se colocaron sellos con la leyenda de inmovilizado en ocho de los 10 instrumentos de medición con los que cuenta, luego de detectársele componentes ajenos.

Estas alteraciones estaban instaladas en la parte posterior de los dispensarios, específicamente en los pulsadores localizados a la altura de las mangueras, como lo confirmó dos días después la Fiscalía General de la República, tras denuncia presentada por la Profeco.

En la gasolinera con permiso PL/10968/EXP/ES/2015, en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, fueron encontrados aditamentos en los pulsadores de 10 bombas, que podrían reducir el volumen de combustible, por lo que fueron inmovilizadas.

El 13 de octubre, se inmovilizaron 10 instrumentos de la gasolinera con permiso PL/9071/EXP/ES/2015 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En tanto, a la gasolinera con permiso PL/7426/EXP/ES/2015 en Cuautlancingo, Puebla, se le detectaron “rastrillos” en la tarjeta madre de la bomba de combustible, por lo que se colocaron sellos de inmovilizado en 16 posiciones de carga.

El 15 de octubre, además, fueron inmovilizadas ocho bombas despachadoras en la gasolinera con número de permiso PL/5688/EXP/ES/2015 en Tlaxcala, Tlaxcala, por tener alteradores.

En general, se atendieron 232 denuncias presentadas a través de la app Litro por Litro y se realizaron 116 visitas, de las cuales cinco gasolineras rechazaron que se les verificara y una se negó a que se le colocaran sellos de inmovilizado.

Las estaciones de servicio que se negaron a ser verificadas, fueron:

Estación de Servicio Ixtlahuaco, ubicada en Carretera Pachuca – Tampico Km. 143, Lolotla, Hidalgo Barrio de Santa Lucía 43140, en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Silben, en Carretera México – Laredo Km 366.5, colonia Huerta Acontla, Tamazunchale, San Luis Potosí.

Servicio Cadereyta, en Autopista Monterrey – Reynosa Km. 33,7, colonia Lázaro Cárdenas, Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Jorge Luis Montoya Rendón, en Carretera Jalpan – Río Verde Km, Jalpan de Serra, Querétaro.

Servicios las Misiones, Carretera Federal San Juan del Río Xilitla km. 139, sin colonia, Pinal de Amoles, Querétaro

Se negó a la colocación de la medida precautoria de inmovilización:

Servicio Ríos Salinas, en el km. 149+400 tramo Silao – León, sin colonia, Silao de la Victoria, Guanajuato.

“Estas gasolineras que no se dejaron revisar las tenemos apuntadas para verificaciones especiales con la Fiscalía General de la República y con la Guardia Nacional”, apuntó el procurador Sheffield Padilla.

Quién es Quién en los Precios

Del 5 al 11 de octubre, considerando los índices de ganancia más altos, por marca y por región, en gasolina Regular el precio más alto registrado fue de $20.79 pesos por litro, con margen de $4.25, en Corporativo Enervision Sapi, de franquicia Arco, en Magdalena, Sonora. El precio más bajo fue de $16.13 y margen de $0.16, en Súper Servicio Arduales, de Mobil, en San Mateo Atenco, Estado de México.

En gasolina Premium, Orsan del Norte, franquicia Mobil, en San Pedro Garza García, Nuevo León, tuvo el precio más alto de $20.99 y margen de $4.58; mientras que el precio más bajo de $17.66, margen de $0.16, se encontró en Diego Agustín Rodríguez Flores, de franquicia Pemex, en Doctor Mora, Guanajuato.

En Diésel, el precio más alto encontrado fue de $20.39, con margen de $3.40, en Alicia Lizeth Bremont Jones, de Pemex, en Las Choapas, Veracruz. José Benjamín Fragoso Luna, de franquicia Pemex, en Alvarado, Veracruz, tuvo el precio más bajo de $17.00 y margen de $0.54.

En promedios por marca, las más económicas fueron G500, Orsan y Total; las más caras Redco, Arco y Chevron.

Al referirse al precio promedio a nivel nacional, el titular de la Profeco indicó que, del 1 de febrero al 16 de octubre, la gasolina regular bajó de $19.86 a $18.78; la Premium de $20.98 a $19.26; y el del Diésel de $21.34 a $19.23.

Monitoreo de gas LP

Respecto a las acciones de verificación que la dependencia a su cargo realizó del 10 al 16 de octubre en empresas gaseras, Ricardo Sheffield Padilla destacó que el pasado 14 de octubre se revisó a la estación de servicio con permiso LP/21953/EXP/ES/2018, denominada Gases Rodríguez del Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, encontrando un faltante de 8.039 litros, equivalentes a 8.039% en cada despacho de gas Licuado de Petróleo, lo que afectaba la economía de los consumidores. Por ello, se inmovilizó el instrumento.

Asimismo, indicó que de 65 verificaciones, nueve resultaron con infracción y tres se negaron a la revisión.

En cuanto a los precios indicó que, en la venta en tanque estacionario por litro, Gas Express Nieto de México, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, tuvo el precio más alto de $12.52 pesos por litro, con margen de $6.63; el precio más bajo se encontró de $8.49 por litro y margen de $2.48, en Gas Modelo de Jilotepec, en Coroneo, Guanajuato.

En la venta por cilindro por kilo, el precio más alto fue de $23.03 por kilo, con margen de $11.55, en Gas Express Nieto de México, en alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. El precio más bajo que se encontró fue de $15.67 por kilo y margen de $1.98, en J. Jesús Vázquez, de Gas Providencia, en San José Iturbide, Guanajuato.

